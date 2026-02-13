In Calabria è attivo un numero europeo Occhiuto approva il progetto per la centrale operativa

In Calabria, Roberto Occhiuto ha firmato oggi il decreto per attivare il numero europeo 116117, una misura che punta a migliorare l’emergenza sociale nella regione. La decisione arriva dopo mesi di lavori preparatori e coinvolge anche l’adozione di un nuovo sistema tecnologico, con un’attenzione particolare alla gestione dei servizi di supporto psicologico e sociale. La centrale operativa sarà collocata nel capoluogo e sarà dotata di un software avanzato, diverso da altri progetti regionali, per garantire risposte più rapide alle richieste di aiuto.

Il numero europeo per le cure non urgenti partirà gradualmente su base provinciale. L' obiettivo è ridurre il sovraffollamento dei pronto soccorso e rafforzare la sanità territoriale È quanto riporta Ansa. Il servizio è finalizzato a facilitare l’accesso alle cure mediche non urgenti e agli altri servizi sanitari territoriali a bassa intensità e priorità di cura, assicurando il raccordo con il servizio di continuità assistenziale e con il sistema di emergenza-urgenza. Il servizio fornirà inoltre informazioni, consigli e consulenze mediche. La centrale operativa avrà sede a Cosenza, con la presenza di un sistema di disaster recovery a Catanzaro.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha dato il via libera al nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2025.

