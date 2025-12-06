Attivo a Roma e provincia il nuovo Numero Unico Europeo 116117 Quando chiamare

Agi.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - È attivo il nuovo Numero Unico Europeo 116117 dedicato al Servizio di Continuità Assistenziale – ex Guardia Medica per Roma e provincia. Il numero 116117 è attivo h24, 7 giorni su 7, offre assistenza multilingue ed è rivolto sia a cittadini che turisti per le cure non urgenti ma non rinviabili, quando gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale non sono attivi. Quando chiamare il 116117: contattare il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) consigli sanitari non urgenti; informazioni sui servizi sanitari regionali e guardia medica turistica. Le chiamate sono gestite da un operatore sanitario. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Attivo a Roma e provincia il nuovo Numero Unico Europeo 116117. Quando chiamare

