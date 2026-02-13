In allenamento Conte prova un ruolo inedito per Gutierrez

Antonio Conte ha deciso di mettere Gutierrez in un ruolo nuovo durante l’allenamento, dopo aver notato le sue potenzialità in quella posizione. La scelta nasce dalla volontà di testare il giocatore in vista delle prossime partite e di valutare se può adattarsi a un ruolo diverso dal solito. Sul campo di Castel Volturno, il tecnico ha assegnato a Gutierrez compiti più offensivi, cercando di sfruttare la sua velocità e capacità di cross. I test continuano a dimostrare come il giocatore si trovi a suo agio in questa nuova posizione, dando al tecnico più opzioni per le prossime scelte di formazione.

Continuano gli esperimenti a Castel Volturno per il tecnico del Napoli Antonio Conte, con gli allenamenti congiunti diventati ormai prassi settimanale per il club partenopeo. Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno Conte ha optato per una rotazione ampia, preservando diversi elementi affaticati. McTominay ha continuato il lavoro differenziato: per lui si punta a un recupero completo in vista della Roma. Anche Beukema è rimasto ai box per un attacco influenzale, ma non filtra allarme in prospettiva del prossimo impegno. Interessante, invece, la prova di Gutierrez in posizione centrale: un adattamento che amplia le opzioni in un momento in cui l’emergenza non concede certezze. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - In allenamento Conte prova un ruolo inedito per Gutierrez Approfondimenti su conte allenamento Belen Rodríguez arriverà a Sanremo con un ruolo inedito e speciale Sanremo, torna Sabrina Ferilli ma con un ruolo inedito A Sanremo 2024, Sabrina Ferilli torna sul palco, questa volta in un ruolo inedito. Ultime notizie su conte allenamento Argomenti discussi: Napoli, Champions da blindare: il piano di Conte; Napoli: domani allenamento congiunto con l'Ischia; Napoli, Conte mette alla prova i nuovi arrivati; Conte ci (ri)prova: nuovo tentativo per recuperare Lukaku. Come sta Buongiorno?. Conte le prova tutte per sopperire all’emergenza a centrocampo, in allenamento a schierato GutierrezConte sperimenta Gutierrez a centrocampo: emergenza Napoli, tridente Giovane-Lukaku-Alisson cresce. Solo un gol dalla panchina finora. ilnapolista.it Napoli-Giugliano, novità in porta per Conte, il retroscena da Castel VolturnoL'allenamento congiunto, con tanto di test, sostenuto ieri a Castel Volturno contro il Giugliano va letto per quello che realmente è stato: non una semplice sgambata di routine, ma una prova generale ... msn.com SI FERMA BEUKEMA LE ULTIME DA CASTEL VOLTURNO Il Napoli di Antonio Conte ha svolto un allenamento congiunto con l'Ischia nella giornata odierna, con gli azzurri che hanno vinto il 'confronto' per 4 reti a 0 (doppietta di Lukaku, Olivera e Cimmaru - facebook.com facebook