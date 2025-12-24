Belen Rodríguez arriverà a Sanremo con un ruolo inedito e speciale

Belen Rodríguez, la metamorfosi dell’Ariston: arriverà a Sanremo con un ruolo inedito e speciale. C’era un tempo in cui a Sanremo le showgirl arrivavano come meteoriti: abbagliavano, lasciavano una scia di paillettes e poi tornavano a orbitare attorno ai talk show. Belen Rodríguez, quest’anno, ha deciso di fare l’opposto: non entra all’Ariston per farsi guardare, ma per guardare – e cambiare – tutto il resto. Leggi anche  Ascolti tv, i dati del 23 dicembre 2025 Secondo le prime indiscrezioni che rimbalzano nei corridoi del Festival, Belen non sarà né valletta né co-conduttrice nel senso classico del termine. 🔗 Leggi su 361magazine.com

