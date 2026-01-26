sanremo torna sabrina ferilli ma con un ruolo inedito

A Sanremo 2024, Sabrina Ferilli torna sul palco, questa volta in un ruolo inedito. La showgirl e attrice non sarà co-conduttrice, ma si esibirà in una performance insieme a Tommaso Paradiso durante la serata dedicata alle cover. La sua partecipazione aggiunge un nuovo elemento alla kermesse, offrendo ai fan un’ulteriore occasione di apprezzare il suo talento in un contesto diverso dal solito.

Manca meno di un mese a Sanremo e Vanity Fair ha dato in esclusiva delle news scoppiettanti su ciò che accadrà sul palco dell’Ariston in quei giorni. Ed una notizia riguarda proprio Sabrina Ferilli, l’attrice reduce dall’immenso successo avuto con A Testa Alta, è pronta a tronare a Sanremo. Ma questa volta il ruolo destinato a lei non è quello da co- conduttrice, bensì da cantante. Vanity Fair rivela che Tommaso Paradiso ha deciso di contattare l’attrice per aiutarlo nella serata delle cover, quella del venerdì. Non è ancora chiaro che canzone porteranno i due, ciò che è certo è che Virginia Terzi (protagonista di A Testa Alta) ha colpito anche l’ex dei The Giornalisti, tanto da chiederle di salire sul palco con lui. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

