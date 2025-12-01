Milano Olimpiade e nuovo stadio Riva | Impianti nuovi per la città e grande investimento su San Siro

Il 2025 e i primi mesi del 2026 passeranno alla storia come due momenti magici per la città di Milano. Finalmente Inter e Milan avranno un nuovo stadio, il 23 novembre si è giocato il primo derby meneghino della storia con i club proprietari dell'impianto. E a febbraio proprio da San Siro partiranno le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, un evento condiviso per la prima volta nella storia dei giochi olimpici. Martina Riva, assessore allo sport del comune di Milano, l'olimpiade di Milano-Cortina è alle porte. Ci racconti la sua emozione "Un'emozione unica, ci stiamo preparando a ospitare il più grande eventi che Milano ha mai organizzato grazie a una visione unica.

