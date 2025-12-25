Riqualificazione dell' illuminazione pubblica | sarà un 2026 di grandi lavori

Riqualificazione ed efficientamento dell’illuminazione pubblica: in due anni e mezzo l'amministrazione comunale di Vigonza ha realizzato interventi per oltre 2 milioni di euro. L’importante progetto di ristrutturazione della rete d’illuminazione, avviato con l’obiettivo di garantire maggiore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Illuminazione pubblica. Prosegue la riqualificazione degli impianti sul lungomare - Avanzano a Lerici i lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica in tutta la zona del lungomare, tra Piazza... lanazione.it

Colle Val d’Elsa ‘accende la luce’. E’ stata decisa la riqualificazione totale dell’illuminazione pubblica - È stato annunciato dal vicesindaco di Colle che essendo uno dei punti fondamentali dell’attuale amministrazione comunale la riqualificazione totale dell’illuminazione pubblica a Colle, sta procedendo ... lanazione.it

L'Aquila, Edison Next: al via la riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione - Edison Next, al via a L'Aquila gli interventi di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione e degli edifici di proprietà comunale Edison Next è parte di un raggruppamento di ... affaritaliani.it

Lecco, interventi di manutenzione e sicurezza prima di Natale Riqualificazione del verde, messa in sicurezza del sentiero del Resegone e potenziamento dell’illuminazione pubblica tra i lavori conclusi #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #LeccoCitt - facebook.com facebook

#Monzanews #DaSapere Prosegue a #Monza il piano di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica di #Acinque con la sostituzione dei quadri elettrici obsoleti per adeguare gli impianti alle normative vigenti e rilevare i guasti in tempo reale Le vie inte x.com