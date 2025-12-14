Milan Orlando | Col Sassuolo sfida insidiosa Quando i rossoneri devono fare la partita vanno in difficoltà

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Orlando analizza la sfida tra Milan e Sassuolo, sottolineando le difficoltà dei rossoneri quando devono imporre il proprio gioco. L'ex calciatore evidenzia le insidie di un incontro complicato, evidenziando le sfide tattiche e le potenziali criticità per la squadra di Pioli in vista di questa importante partita.

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche il Milan prima della partita col Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni in merito. Pianetamilan.it

milan orlando sassuolo sfidaMilan-Sassuolo: diretta live e risultato in tempo reale - Sassuolo di Domenica 14 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net

milan orlando sassuolo sfidaMilan-Sassuolo, il pronostico: Allegri prova la fuga, ma sfida il tabù delle neopromosse - Sassuolo quote analisi statistiche precedenti 15ª giornata Serie A in programma domenica 14 dicembre alle 12. gazzetta.it

milan orlando col sassuolo sfida insidiosa quando i rossoneri devono fare la partita vanno in difficolt224

© Pianetamilan.it - Milan, Orlando: “Col Sassuolo sfida insidiosa. Quando i rossoneri devono fare la partita vanno in difficoltà”

CURVA SUD MILANO INVADE REGGIO EMILIA [SASSUOLO - MILAN]

Video CURVA SUD MILANO INVADE REGGIO EMILIA [SASSUOLO - MILAN]