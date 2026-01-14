Stefano Impallomeni ha commentato a TMW Radio le sfide del Milan in vista della qualificazione in Champions League. Sottolineando l’importanza della piena forma dei grandi giocatori, ha evidenziato come un rendimento insufficiente potrebbe mettere a rischio il percorso europeo dei rossoneri. La discussione si concentra sulla necessità di un impegno costante per mantenere alte le possibilità di accesso alla massima competizione continentale.

Il giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche il Milan nella lotta Champions. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Impallomeni: “Se i big non vanno al 100%, i rossoneri rischiano anche per la Champions”

