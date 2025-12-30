Nonna Natalina festa dei 90 anni L’icona della gastronomia toscana celebra il traguardo con i suoi fan

Nonna Natalina, simbolo della cucina toscana, ha recentemente festeggiato i suoi 90 anni. Nota per il suo talento culinario e la sua presenza su TikTok, ha conquistato un ampio pubblico appassionato di tradizione e autenticità. L’evento ha rappresentato un momento di condivisione e riconoscimento per questa figura amata, che continua a portare avanti con semplicità e dedizione le radici della gastronomia toscana.

di Fabrizio Paladino Un evento straordinario ha celebrato i 90 anni di nonna Natalina, l’anziana che, grazie a TikTok, ha conquistato milioni di follower con la sua cucina tradizionale toscana. La festa, organizzata a sorpresa dal nipote Luca in un rinomato ristorante, ha visto la partecipazione di parenti, amici e tanti altri che seguono con passione le ricette di una volta della nonna. Natalina Moroni, nata nel 1935 a Caprese, è diventata una vera e propria star dei social media. La sua passione per la cucina, tramandata di generazione in generazione, ha trovato nuova vita grazie ai video pubblicati dal nipote Luca, che riprende i suoi piatti semplici ma ricchi di tradizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nonna Natalina, festa dei 90 anni. L’icona della gastronomia toscana celebra il traguardo con i suoi fan Leggi anche: “La cucina è amore”. Nonna Natalina conquista i social con la tradizione, star su TikTok a 90 anni Leggi anche: Grande festa per nonna "Nena" che taglia lo straordinario traguardo dei 100 anni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Nonna Natalina, festa dei 90 anni. L’icona della gastronomia toscana celebra il traguardo con i suoi fan. Nonna Natalina, festa dei 90 anni. L’icona della gastronomia toscana celebra il traguardo con i suoi fan - Alla tiktoker più amata il sindaco Innocenti consegna una pergamena "Dai social tanto affetto ma questo momento è davvero unico". lanazione.it

Nonna Natalina chef al ristorante. Domani cucinerà i suoi piatti tipici - Nonna Natalina, regina dei social con milioni di follower, sarà chef al ristorante "Il Contesto" di Sansepolcro insieme a nonna Andreina. lanazione.it

Natalina, la nonna 2.0 e le sue fettuccine da 40 milioni di visualizzazioni - Lei, piccola dalla tempra d'acciaio da Sansepolcro ancora stende a mano le fettuccine, dispensando online dal ... rainews.it

Trattoria Al Balurdù. . Il Balurdü è il custode della tradizione cremasca. Ed è proprio per questo che @telearena ha scelto di raccontare la nostra storia in un’intervista dedicata. Un viaggio che parte dalla ricetta della nonna Natalina, cuore autentico della nostr - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.