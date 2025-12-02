La storia della Mostra d’Oltremare in un docufilm sul declino e la rinascita di un’icona di Napoli

La Mostra d’Oltremare è uno dei luoghi iconici di Napoli. Realizzata al tramonto del ventennio come monumento della propaganda fascista, sventrata dalle bombe della guerra, restaurata nella stagione del boom economico, poi il declino e l’abbandono (fu sede degli alloggi per gli sfollati del terremoto del 1980), la rifioritura come location di manifestazioni culturali, fiere e concerti, la storia della Mostra è una storia di cadute e rinascite, che impatta e colora trasformazioni culturali, urbanistiche e civiche della capitale del Sud. Una storia ora descritta nel docufilm “La Mostra e una nuova Napoli”, che verrà presentato in anteprima il 2 dicembre alle 18. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

