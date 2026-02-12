La Cia parla in mandarino per reclutare ufficiali cinesi scontenti

La CIA ha pubblicato un video in mandarino rivolto ai militari cinesi. L’obiettivo è convincerli a passare dall’altra parte, sfruttando il malcontento legato alle recenti purghe e alle campagne contro la corruzione all’interno dell’Esercito popolare di liberazione. La mossa mira a reclutare ufficiali disillusi, ma il governo cinese non ha ancora commentato.

La Central Intelligence Agency ha diffuso un nuovo video in cinese, con l'obiettivo dichiarato di attrarre ufficiali dell'Esercito popolare di liberazione potenzialmente disillusi dalle campagne anticorruzione e dalle purghe interne ai vertici militari della Repubblica popolare. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il filmato, intitolato "Save the Future" e diffuso su YouTube e altre piattaforme social, arriva a breve distanza (4 settimane dall'ultimo e 9 mesi dai precedenti) da campage mediatiche in mandarino già utilizzate per la prima volta come strumento di avvicinamento a potenziali fonti cinesi.

