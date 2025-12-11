Ad Atreju il confronto tra Nordio e Silvia Albano di Magistratura democratica E Delmastro fa il pronostico | Al referendum vittoria netta del Sì

Ad Atreju si è svolto un dibattito molto atteso sulla separazione delle carriere dei magistrati, con interventi di Nordio e Silvia Albano di Magistratura democratica. Durante l'evento, Delmastro ha espresso il suo pronostico su un'ampia vittoria del Sì al referendum.

Era un dibattito molto atteso quello sulla s eparazione delle carriere dei magistrati che è andato in scena oggi ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, in corso a Roma. Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio si è confrontato con Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica. Sul palco per il sì al referendum anche Alberto Balboni, senatore Fdi e presidente della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, Antonio Di Pietro e Sabino Cassese. “Il referendum non è su come funzione la giustizia né su come funziona la magistratura, ma sull’ impedire ai giudici di ostacolare la politica ” ha detto Albano al Fattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ad Atreju il confronto tra Nordio e Silvia Albano di Magistratura democratica. E Delmastro fa il pronostico: “Al referendum vittoria netta del Sì”

