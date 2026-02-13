Merz ha detto che l’ordine mondiale del dopoguerra non esiste più
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che «l’ordine mondiale del dopoguerra non esiste più» durante la Conferenza di Monaco, tenutasi in Baviera, dove si discute di questioni come l’Ucraina e le difese europee in ambito Nato. Merz ha sottolineato che i cambiamenti globali hanno trasformato profondamente gli equilibri di potere, con i partecipanti che si confrontano anche sulle tensioni in Medio Oriente e in Iran. Aggiungendo un dettaglio concreto, Merz ha citato l’aumento delle crisi e la crescente instabilità come segnali di questa nuova realtà internazionale.
« L’ordine mondiale del dopoguerra non esiste più ». Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz alla Conferenza di Monaco, in corso in Baviera, che vede in cima all’agenda l’Ucraina e il rafforzamento delle difese europee in ambito Nato, oltre alle crisi in Medio Oriente e l’Iran. Il tutto sullo sfondo crescenti tensioni tra Europa e Stati Uniti, evidenziate appunto da Merz. Merz ha dichiarato che «Vance aveva ragione». «Tra l’Europa e gli Stati Uniti si è aperto un divario. JD Vance lo aveva detto molto apertamente un anno fa qui a Monaco. E aveva ragione. La lotta culturale del movimento Maga non è la nostra», ha detto Merz, sottolineando che in Europa «la libertà di parola finisce quando questa si rivolge contro la dignità umana e la Costituzione». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Approfondimenti su merz detto
Merz: l’ordine del dopoguerra non esiste più, l’Alleanza atlantica non è più scontata
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che l’ordine del dopoguerra è finito e che l’Alleanza atlantica non può più essere data per scontata.
Merz scuote la conferenza di Monaco: «Si è aperta una frattura tra Europa e gli Usa, l’ordine del dopoguerra non esiste più»
Durante la conferenza di Monaco, Merz ha evidenziato una crisi tra Europa e Stati Uniti, sottolineando che l’ordine internazionale del dopoguerra non è più valido.
Ultime notizie su merz detto
Argomenti discussi: Merz si reca nel Golfo mentre la Germania cerca di diversificare i propri legami commerciali; L’asse Roma-Berlino e il tradimento dell’Europa - Appunti; Meloni: La convergenza con Merz non è contro qualcuno, Eurobond sul tavolo; Il cancelliere tedesco Merz nel Golfo per stringere accordi energetici e militari.
***Monaco: Merz, mondo come lo conosciamo non esiste piu', Nato utile a noi e a Usa(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 feb - L'ordine mondiale e' cambiato e le relazioni transatlantiche devono di conseguenza essere riviste. E' ... ilsole24ore.com
Conferenza di Monaco, Merz: 'Vance ha ragione, c'è divario fra Ue e Usa. L'ordine del dopoguerra non esiste più'Al via la prima giornata. Rutte: 'In Ucraina l'orso russo avanza come una lumaca'. Rubio: 'Viviamo in una nuova era geopolitica, ognuno riesami il suo ruolo'. (ANSA) ... ansa.it
"Condividiamo un sentimento di urgenza: l'Europa deve agire con chiarezza". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron accanto al cancelliere tedesco Friedrich Merz, dopo il pre-vertice e prima del summit dei leader Ue. #ANSA x.com
Se per anni abbiamo detto che l’Italia contava poco nei tavoli che decidono il futuro dell’Europa, oggi il quadro sembra cambiare. Giorgia Meloni e Friedrich Merz hanno firmato un piano strategico che sposta gli equilibri tra Italia e Germania. Ma la vera - facebook.com facebook