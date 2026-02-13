Merz ha detto che l’ordine mondiale del dopoguerra non esiste più

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che «l’ordine mondiale del dopoguerra non esiste più» durante la Conferenza di Monaco, tenutasi in Baviera, dove si discute di questioni come l’Ucraina e le difese europee in ambito Nato. Merz ha sottolineato che i cambiamenti globali hanno trasformato profondamente gli equilibri di potere, con i partecipanti che si confrontano anche sulle tensioni in Medio Oriente e in Iran. Aggiungendo un dettaglio concreto, Merz ha citato l’aumento delle crisi e la crescente instabilità come segnali di questa nuova realtà internazionale.

« L’ordine mondiale del dopoguerra non esiste più ». Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz alla Conferenza di Monaco, in corso in Baviera, che vede in cima all’agenda l’Ucraina e il rafforzamento delle difese europee in ambito Nato, oltre alle crisi in Medio Oriente e l’Iran. Il tutto sullo sfondo crescenti tensioni tra Europa e Stati Uniti, evidenziate appunto da Merz. Merz ha dichiarato che «Vance aveva ragione». «Tra l’Europa e gli Stati Uniti si è aperto un divario. JD Vance lo aveva detto molto apertamente un anno fa qui a Monaco. E aveva ragione. La lotta culturale del movimento Maga non è la nostra», ha detto Merz, sottolineando che in Europa «la libertà di parola finisce quando questa si rivolge contro la dignità umana e la Costituzione». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che l’ordine del dopoguerra è finito e che l’Alleanza atlantica non può più essere data per scontata.

Durante la conferenza di Monaco, Merz ha evidenziato una crisi tra Europa e Stati Uniti, sottolineando che l’ordine internazionale del dopoguerra non è più valido.

