Il Vaticano rimbalza le minacce lefebvriane, dopo l’incontro di ieri tra il cardinale Víctor Manuel Fernández e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, considerato “cordiale e sincero”.

Sinodo tedesco, atto finale. In gioco c'è l'unità con il Papa e la fedeltà a Roma Si è tenuto ieri l’incontro “cordiale e sincero” tra il prefetto del dicastero per la Dottrina della fede, il cardinale Víctor Manuel Fernández, e il superiore generale della Fraternità San Pio X, don Davide Pagliarani. La scorsa settimana, i lefebvriani avevano annunciato nuove ordinazioni episcopali programmate per luglio, le prime dopo le quattro effettuate nel 1988 da mons. Marcel Lefebvre. Ordinazioni che, essendo prive del mandato papale, comportarono l’immediata scomunica, poi rimessa da Benedetto XVI. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

