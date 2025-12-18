rai rimbalza amadeus

Rai si trova a un crocevia cruciale, con un possibile cambio di rotta che potrebbe portare benefici immediati o rischi di perdita di identità. Mentre Warner Bros. Discovery rappresenta un’opportunità di crescita, per la Rai potrebbe equivalere a una rinuncia ai propri valori. La sfida è trovare un equilibrio tra innovazione e rispetto della propria storia, senza compromettere il proprio ruolo nel panorama televisivo italiano.

Per Warner Bros. Discovery sarebbe sicuramente una manna dal cielo. Ma per la Rai significherebbe solo umiliarsi. Ed infatti il ritorno di Amadeus in Rai non ci sarà. In una nota, il broadcaster di Via Severo (si, è cambiata la sede legale) prende posizione in merito ad una eventuale rentrée del conduttore: In merito ad alcuni articoli di stampa usciti in questi giorni – pur ribadendo la stima professionale nei confronti del conduttore – Rai precisa che il suo ritorno non rientra nei piani editoriali dell’azienda. Posizione chiara e comprensibile. Non ne aveva fatto mistero Davide Maggio a TV Talk: riaccogliere Amadeus dopo che quest’ultimo ha chiuso la porta alla TV pubblica -nonostante i tentativi dell’azienda di trattenerlo- significherebbe volersi fare del male. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

