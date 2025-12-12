primo arresto per il titolare di negozi di cannabis light per il decreto sicurezza ma il giudice lo libera

Il titolare di due negozi di cannabis light in provincia di Brescia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, dopo il sequestro di circa due chilogrammi di infiorescenze. Tuttavia, il giudice lo ha successivamente liberato, segnando il primo arresto legato al decreto sicurezza nel settore.

Il titolare di due negozi di cannabis light in provincia di Brescia è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio dopo il sequestro di 19 barattoli contenenti circa due chilogrammi di infiorescenze. L’arresto, eseguito ieri su disposizione della Procura di Brescia, è una delle prime applicazioni concrete delle norme introdotte nei mesi scorsi con il decreto sicurezza, che hanno imposto una stretta significativa sulla coltivazione e sulla commercializzazione dei prodotti noti come “cannabis light”. L’indagato era stato messo ai domiciliari. Secondo l’accusa, le infiorescenze rinvenute nei due punti vendita sarebbero state qualificabili come “marijuana”, formula utilizzata in imputazione senza tuttavia indicare se siano state svolte analisi chimiche utili a verificarne la presenza di principi attivi con effetto drogante. Ilfattoquotidiano.it

