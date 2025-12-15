Alto impatto movida presidiata | sequestro da 300 grammi in un negozio di cannabis light

Durante un'operazione di alto impatto a Formia, sono stati sequestrati 300 grammi di cannabis light in un negozio locale. I controlli, focalizzati sui quartieri della movida, mirano a contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, rafforzando la sicurezza e la tutela dei cittadini.

Controlli Alto impatto nella città di Formia, con un'attenzione particolare concentrata nei quartieri cittadini della movida e servizi mirati al contrasto dello spaccio e del consumo di droghe. Il servizio straordinario ha impegnato congiuntamente il personale della polizia di Stato, i militari. Latinatoday.it COPRIFUOCO: DA STASERA SCATTANO I CONTROLLI, IL PUNTO COL PREFETTO | 06/11/2020 SICUREZZA 15 operazioni ad Alto Impatto e 61 servizi straordinari. Malamovida. A Manfredonia intensificati i controlli nelle aree più sensibili - Presenza visibile, posti di controllo e pattugliamenti dinamici hanno contribuito ad accrescere la percezione di sicurezza. statoquotidiano.it Movida, controlli alto impatto della Polizia: denunciate 2 persone - I Poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno svolto diverse attività per il contrasto allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti da sempre correlati alla commissione di ... msn.com

Operazione “Alto Impatto” a Udine, Cividale e Tolmezzo: controllate 430 persone e 200 veicoli https://www.nordest24.it/udine-controlli-alto-impatto-sicurezza-2025 - facebook.com facebook

Sono 14 le operazioni ad alto impatto e 61 i servizi straordinari di controllo del territorio eseguiti dalle Forze dell’ordine nella città di Foggia e nei comuni di Cerignola, Manfredonia e San Severo solo nel mese di novembre, con l’obiettivo di contrastare la crimi x.com