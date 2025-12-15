All' ospedale Moscati il concerto di Natale della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania

Un’occasione di incontro, musica e vicinanza alla comunità ospedaliera nel periodo natalizio. Con questo spirito, l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ospiterà il concerto di Natale della Fanfara del 10° Reggimento CarabinieriCampania”, in programma dopodomani, mercoledì 17. Avellinotoday.it

