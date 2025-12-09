Casa Sollievo della Sofferenza il contratto dei dirigenti medici al centro di una rottura senza precedenti Anmirs | accuse alla dirigenza dell' ospedale fondato da padre Pio

Di seguito un comunicato diffuso da Anmirs: L’ANMIRS Associazione Nazionale Medici Istituti Religiosi Spedalieri proclama lo stato di agitazione a tempo indeterminato e accusa la direzione dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo di aver compiuto “una scelta scellerata” dando disdetta dell’attuale contratto dei dirigenti medici per sostituirlo, dal marzo 2026, con uno ritenuto “inadeguato e pregiudizievole”. Il sindacato, con una nota firmata dal segretario nazionale Donato Menichella, ha chiesto alla Prefettura di Foggia la convocazione immediata della procedura di conciliazione, primo passaggio prima dello sciopero. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Casa Sollievo della Sofferenza, il contratto dei dirigenti medici al centro di una rottura "senza precedenti" Anmirs: accuse alla dirigenza dell'ospedale fondato da padre Pio

