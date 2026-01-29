Il suo conto è sotto attacco | nel mirino i risparmi di una coppia di anziani a rischio 120mila euro

Una coppia di anziani di Moggio Udinese ha scoperto di essere finita nel mirino di una truffa telefonica. In poche settimane, i malfattori sono riusciti a mettere a rischio i loro 120mila euro di risparmi usando sms e numeri clonati. La polizia sta cercando di risalire ai responsabili, mentre i due anziani cercano di capire come difendersi da queste truffe sempre più sofisticate.

È accaduto a Moggio Udinese nel mese di maggio 2025: una coppia di anziani è finita nel mirino di una sofisticata truffa telefonica che, attraverso sms e numeri clonati, ha messo a rischio 120mila euro di risparmi. Le indagini avviate dai Carabinieri hanno permesso di ricostruire l'intera.

Un amministratore di sostegno del fratello è finito sotto inchiesta per aver sottratto più di 120mila euro dai conti correnti del familiare.

Ancora truffe ai danni di anziani, questa volta con falsi carabinieri.

