Il primo bambino nato nel 2026 presso il Punto Nascita della Fondazione Irccs San Gerardo di Monza si chiama Muhammad Ali, nato alle 3 del mattino. Un nome che richiama un grande sportivo, simbolo di forza e determinazione. Questa nascita segna l’inizio del nuovo anno in modo speciale, portando con sé un messaggio di speranza e prospettiva positiva per il 2026.

Monza, 1 gennaio 2026 – Nel nome un destino di gloria e rilievo? Il Punto Nascita della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza accoglie il nuovo anno con Muhammad Ali, venuto alla luce alle 3.31 di Capodanno. Il bimbo, con un peso di 2900 grammi, è il quarto piccolino che entra nella famiglia di papà Javed e mamma Tahmina, residenti a Desio. Porta il nome del pugile vincitore di cinque titoli mondiali nella categoria dei pesi massimi, personaggio la cui notorietà è andata ben oltre i confini dello sport, incidendo profondamente anche nella società e nella cultura americane e internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Gerardo di Monza: il primo nato del 2026 porta il nome di un grandissimo dello sport

Leggi anche: Al San Gerardo di Monza, resezione e ricostruzione dello sterno per curare un tumore

Leggi anche: È nato Santo Romano jr: porta il nome dello zio 19enne vittima innocente un anno fa

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tutte le news; Blerina Jance, la biologa del San Gerardo premiata per la sua scoperta sulla rara alterazione del sangue; Al San Gerardo di Monza individuata una rara alterazione del potassio nel sangue; Una vita spesa per la cura dei bambini, addio al dottor Flaùto.

Iraq: Avsi e Fond. Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza, concluso a Mosul il progetto “Start-up del primo centro trapianto di cellule staminali ematopoietiche” - up del primo centro trapianto di cellule staminali ematopoietiche” realizzato presso l’Al Hadbaa Hospital a Mosul, in Iraq. agensir.it

Da Monza all’Iraq, i medici del San Gerardo avviano il primo centro trapianti di cellule staminali - Sul campo la pediatra Marta Verna, coordinatrice dell’area di ricerca e pratica Children Global ... ilgiorno.it

San Gerardo, scoperta una rara alterazione genetica - Un’intuizione clinica che salva il paziente da diagnosi errate e cure non necessarie: il Laboratorio Analisi della Fondazione IRCCS ... monzaindiretta.it