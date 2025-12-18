Il rettore della d' Annunzio Stuppia eletto nella giunta della Conferenza dei rettori delle università italiane

Il rettore della d’Annunzio, Liborio Stuppia, è stato eletto nella giunta della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). L’elezione si è svolta durante una seduta straordinaria, segnando un importante riconoscimento del suo ruolo e della sua leadership nel panorama accademico nazionale. Questa nomina rappresenta un momento di grande prestigio e responsabilità per l’ateneo di Chieti-Pescara.

Il rettore dell'università degli studi Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara, Liborio Stuppia, è stato eletto membro della giunta della conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), durante la seduta straordinaria dedicata proprio alla elezione dei componenti dell'organismo esecutivo.

