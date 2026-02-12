Pinilla la rivelazione shock dell’ex Cagliari | Mi hanno diagnosticato un cancro della pelle

Mauricio Pinilla, ex attaccante di Cagliari e Atalanta, ha fatto sapere di aver scoperto di avere un tumore alla pelle. In un messaggio pubblico, il calciatore ha raccontato di aver ricevuto la diagnosi e di stare affrontando la situazione con coraggio. La notizia ha sorpreso i tifosi e gli appassionati di calcio, che si sono uniti nel sostenerlo in questo momento difficile.

