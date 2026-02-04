Umbria Jazz 2026 | all' Arena Santa Giuliana il mito di Gilberto Gil

Umbria Jazz annuncia un nuovo concerto all’Arena Santa Giuliana. Il 10 luglio, Gilberto Gil e i Gilsons saliranno sul palco, portando il loro ritmo in città. La band brasiliana si aggiunge alle altre star del cartellone 2026, creando grande attesa tra gli appassionati. La data è già stata segnata in agenda, e tanti fan si preparano a vivere una serata di musica dal vivo.

Nuovo annuncio di Umbria Jazz. Un ulteriore tassello nella composizione del cartellone 2026 dell'Arena Santa Giuliana con Gilberto Gil e Gilsons, in concerto il 10 luglio.Gilberto GilGilberto Gil non è soltanto un mito della Musica Popolare Brasiliana, che ha contribuito a portare a livelli.

