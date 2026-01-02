Atletica 75 | il bagno di Capodanno chiude un anno di celebrazioni per i 50 anni della società sportiva

Il bagno di Capodanno di Atletica 75 ha segnato la conclusione di un ricco anno di celebrazioni per i 50 anni della società, nata nel 1975. L’evento, svolto il 1° gennaio, ha rappresentato un momento di condivisione e tradizione per la comunità sportiva di Cattolica, chiudendo un anno di attività e iniziative che hanno rafforzato il ruolo di Atletica 75 come punto di riferimento locale nello sport.

Si è concluso giovedì, 1 gennaio, con il tradizionale bagno di Capodanno, l'intenso e partecipato calendario di eventi che nel corso del 2025 ha celebrato il 50° anniversario della fondazione dell'Atletica 75 Cattolica, nata nel 1975 e da mezzo secolo punto di riferimento per lo sport e.

Cattolica: un tuffo a Capodanno chiude le celebrazioni per il mezzo secolo dell’Atletica 75 - Si è concluso ieri mattina, giovedì 1’ gennaio 2026, con il tradizionale bagno di Capodanno, l’intenso e partecipato calendario di eventi che nel corso del ... chiamamicitta.it

