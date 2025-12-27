Lab 80 compie 50 anni | un capolavoro del cinema muto di ?jzenštejn scelto per aprire le celebrazioni
Bergamo. Sarà una serata evento ad aprire le celebrazioni per il 50° anniversario di Lab 80 film. Martedì 30 dicembre, alle 21, la cooperativa cinematografica bergamasca inaugura il percorso verso il 2026 con la proiezione di Sciopero! (1925), capolavoro del cinema muto di Sergej M.?jzenštejn, accompagnato da una sonorizzazione dal vivo. Fondata nel 1976 ed erede dell’esperienza del Cineforum di Bergamo attivo dal 1956, Lab 80 film rappresenta una delle realtà culturali storiche della città. Da mezzo secolo opera nella distribuzione di cinema d’autore, nella produzione e nella didattica, promuove autori emergenti e la riscoperta dei grandi classici, cura l’archivio di filmati amatoriali Cinescatti e gestisce alcune delle principali sale cittadine: Lo Schermo Bianco a Daste e la Sala dell’Orologio e l’Auditorium Cult! in Palazzo della Libertà. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
