Il Policlinico San Pietro e il Policlinico San Marco premiati da Fondazione Onda ETS con 2 Bollini Rosa ciascuno per l’attenzione alla salute di donna e di genere

Il Policlinico San Pietro e il Policlinico San Marco (Gruppo San Donato), anche per il biennio 2026-2027, confermano i 2 Bollini Rosa assegnati da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. I Bollini Rosa (da 1 a 3) sono il riconoscimento che Fondazione Onda ETS, attribuisce dal 2007 agli ospedali che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura, non solo delle specifiche problematiche di salute femminile, ma anche di quelle patologie trasversali a uomini e donne, per cui vengono realizzati percorsi ospedalieri in ottica di genere. Essere nel network Bollini Rosa, quindi, significa far parte di una rete virtuosa istituzionalmente riconosciuta, che si contraddistingue per l’impegno e l’attenzione alle esigenze di salute femminile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

