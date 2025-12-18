wec riccardo pera pronto per difendere il titolo 2025

Riccardo Pera si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel FIA World Endurance Championship 2026. Dopo aver conquistato il titolo nel 2025 con Manthey, l’italiano torna in pista per difendere il suo prestigioso traguardo. Con la Porsche 992 GT3-R, Pera dimostra ancora una volta la sua determinazione e talento, pronto a sfidare le sfide della nuova stagione e a lasciare il segno nel mondo delle corse endurance.

Riccardo Pera è confermato come uno dei piloti del FIA World Endurance Championship 2026. L’italiano, campione 2025 con Manthey insieme a Ryan Hardwick e Richard Lietz, tornerà a guidera la Porsche 992 GT3-R n. 92 sempre schierata dalla compagine tedesca. Con lui il veterano Lietz ed il bronze drivere Yasser Shahin, reduce da una stagione con una BMW di WRT. Il toscano si è imposto nel 2025 anche a Le Mans, sempre in compagnia dei piloti citati precedentemente. La compagine di Olaf Manthey ha festeggiato nel 2025 il secondo titolo consecutivo nella serie ed a Le Mans. Oltre alla Porsche n. 92 sarà regolarmente in azione anche la n. 🔗 Leggi su Oasport.it

