Pietrangeli | Barazzutti ' era uno di famiglia il mio idolo e un ambasciatore nel mondo sport'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Sono molto dispiaciuto per la comparsa di Nicola, perché prima di tutto era una persona di famiglia. Abbiamo praticamente vissuto una vita insieme, per quanto mi riguarda da quando ero ragazzino lo vedevo giocare in televisione, era un po' il mio idolo, l'ho incontrato come giocatore in campo, è stato compagno mio di Coppa Davis, quando io ero un ragazzino, è stato il mio capitano quando abbiamo vinto la Coppa Davos e in questi ultimi 20 anni siamo sempre stati insieme, abbiamo condiviso tante cose". Questo il ricordo di Corrado Barazzutti all'Adnkronos di Nicola Pietrangeli, scomparso a 92 anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pietrangeli: Barazzutti, 'era uno di famiglia, il mio idolo e un ambasciatore nel mondo sport'

