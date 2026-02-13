Il petrolio iracheno viene venduto in dollari, e questa transazione alimenta il forte legame tra Baghdad e Washington, mentre Teheran osserva da lontano.

L’Iraq esporta petrolio, incassa dollari e finanzia così gran parte della propria spesa pubblica. Ma questo schema, apparentemente lineare, nasconde una fragilità strutturale: i dollari iracheni non sono semplicemente una risorsa, bensì un’ infrastruttura finanziaria che transita per circuiti sotto influenza statunitense. È qui che la finanza smette di essere tecnica e diventa geopolitica. Chi controlla i meccanismi di compensazione e verifica dei flussi in valuta forte dispone di una leva capace di incidere sulla stabilità politica di Baghdad e sugli equilibri regionali. Il dollaro come infrastruttura di potere Dopo il 2003, l’architettura economica irachena si è ricostruita dentro un sistema fortemente dollarizzato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il petrolio iracheno e il dollaro: così la leva finanziaria USA ridisegna gli equilibri tra Baghdad, Teheran e Washington

Questa mattina a Muscat, in Oman, sono iniziati i negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran.

L'attuale scenario tra Iran e Stati Uniti vede un aumento delle tensioni, in un contesto segnato da questioni nucleari, energetiche e geopolitiche.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: IRAQ. Come il petrolio è diventato un campo di battaglia per Russia e USA; Il conto invisibile dell’Iraq: come il dollaro americano decide il destino di Baghdad; In Iraq e Siria, tornano i fantasmi del passato; Trump minaccia di soffocare l’economia dell’Iraq se al Maliki (e i pasdaran) non si fanno da parte.

Eletti, poteri e petrolio: la Carta irachenaPotere legislativo - L’Assemblea nazionale è composta da un numero di membri nella proporzione di un seggio ogni 100mila abitanti. I suoi membri rappresentano il popolo iracheno nella sua totalità. La ... corriere.it

L’#Iraq vende #petrolio. Incassa #dollari. Ma non li controlla davvero. Dietro le quinte della #politica di Baghdad esiste un interruttore finanziario che passa da New York — e oggi sta ridisegnando gli #equilibri tra #StatiUniti, #Iran e #MedioOriente - facebook.com facebook