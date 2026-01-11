Iran Trump alza il tiro | tra nucleare petrolio e guerra al dollaro cinese

L'attuale scenario tra Iran e Stati Uniti vede un aumento delle tensioni, in un contesto segnato da questioni nucleari, energetiche e geopolitiche. Con il regime iraniano ancora alle prese con proteste interne, le decisioni di Washington influenzano gli equilibri regionali e globali. La situazione rimane complessa e in evoluzione, richiedendo attenzione alle dinamiche tra le potenze coinvolte e agli sviluppi sul fronte diplomatico e economico.

Mentre il regime khomeinista continua a essere pesantemente scosso dalle proteste, aumenta la tensione tra Washington e Teheran. «L’Iran è in grossi guai. Ho dichiarato con forza che se iniziano a uccidere persone come hanno fatto in passato, interverremo; li colpiremo molto duramente dove fa più male», ha dichiarato Donald Trump venerdì, per poi aggiungere: «Questo non significa schierare gli uomini sul terreno, ma colpire duro dove fa più male. Non vogliamo che ciò accada». «Gli Usa sostengono il coraggioso popolo iraniano», ha inoltre affermato, ieri, il segretario di Stato americano, Marco Rubio. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Iran, Trump alza il tiro: tra nucleare, petrolio e guerra al dollaro cinese Leggi anche: Trump alza la posta con il Venezuela: tra minacce di guerra, petrolio e nuova Dottrina Monroe Leggi anche: Trump vuole la guerra per controllare il petrolio mondiale con il dollaro La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Trump alza il tiro: Colpo durissimo all'Iran se ucciderà i manifestanti. Media: Se il regime cade, Khamenei è pronto a fuggire a Mosca; Iran-USA, minacce incrociate: Teheran alza tiro su Israele e basi Usa; IRAN – Proteste e pressione esterna: analisti israeliani invitano alla cautela; Trump rivendica il controllo del Venezuela e minaccia la Colombia. Trump alza il tiro: "Colpo durissimo all'Iran se ucciderà i manifestanti". Media: "Se il regime cade, Khamenei è pronto a fuggire a Mosca" - Se iniziano a uccidere persone come hanno fatto in passato, penso che saranno colpiti molto ... affaritaliani.it

Trump si tiene stretto il Venezuela - Dopo la cattura di Maduro, Trump parla di controllo Usa sul Venezuela, rilancio del petrolio e minacce a Colombia, Groenlandia e Iran. lanotiziagiornale.it

Guerra Iran-Israele, missili contro basi Usa in Qatar e Iraq. Trump: "Ora pace" - L'Iran ha lanciato un attacco contro una base statunitense in Qatar e in Iraq. it.euronews.com

Iran, ong: “Le vittime sono 466”. Wsj: “Martedì Trump riceverà un briefing su un possibile attacco”. Israele in massima allerta x.com

MEDIO ORIENTE | Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato informato sulle varie opzioni per un attacco militare in Iran, tra le quali attacchi a siti non militari a Teheran. Lo scrive il New York Times. #ANSA - facebook.com facebook

