Il papà di Francesca Lollobrigida | A Natale viene da me in lacrime e dice | non vado alle Olimpiadi

Il papà di Francesca Lollobrigida racconta che, a Natale, la figlia si è presentata da lui in lacrime e ha detto che non avrebbe partecipato alle Olimpiadi di Parigi, perché si sente troppo sotto pressione.

Il padre della due volte medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina svela il retroscena sulla volontà di Francesca di mollare poche settimane fa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Francesca Lollobrigida si aggiudica il secondo oro alle Olimpiadi nel pattinaggio di velocità.

Francesca Lollobrigida ha fatto la storia.

Francesca Tocca, chi sono i genitori: mamma Vincenzina e il padre/ Mio papà mi ha vista solo 2 o 3 volteNon ancora maggiorenne ha deciso di trasferirsi per coltivare la sua passione, rinunciato al rapporto quotidiano con mamma e papà. Il padre non era d’accordo inizialmente, forse perché non considerava ... ilsussidiario.net

Francesca Lollobrigida, il figlioletto Tommaso, 3 anni, e la gioia dopo l'oro olimpico: «Si può essere mamme e campionesse»La gioia più grande proprio nel giorno del suo 35esimo compleanno: Francesca Lollobrigida, la pattinatrice che ha portato a casa il primo oro ... msn.com

#NEWS - Italia seconda nel medagliere alle Olimpiadi di Milano Cortina con sei ori, tre argenti e otto bronzi, per un totale di 17 podi MEDAGLIE D'ORO 6 Francesca Lollobrigida, 3mila metri pattinaggio velocità Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, T - facebook.com facebook

NON STIAMO SOGNANDO!!! Secondo posto per l'Italia nel medagliere! Federica Brignone e Francesca Lollobrigida Arianna Fontana Hofer, Rieder, Kainzwaldner, Fischnaller,Voetter e Oberhofer #MilanoCortina2026 #Olimpiadi # x.com