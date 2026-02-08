Francesca Lollobrigida chi è il primo oro azzurro alle Olimpiadi di Milano Cortina

Francesca Lollobrigida ha fatto la storia. Con una prova convincente, ha portato a casa il primo oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sua vittoria ha fatto esplodere di gioia gli sportivi e le strade, mentre i fan applaudivano entusiasti. È la prima medaglia d’oro azzurra in questa edizione, e ora l’Italia sogna di aggiungerne altre.

Francesca Lollobrigida ha infranto il ghiaccio, regalando all’Italia la prima, attesissima medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurra del pattinaggio velocità ha trionfato nella gara dei 3000 metri, fermando il cronometro a 3’54?28, stabilendo un nuovo, scintillante record olimpico. Un’impresa che trascende la mera performance sportiva, diventando un simbolo di resilienza e di una rinascita personale dopo la maternità, e che accende l’entusiasmo di un intero paese. La vittoria è arrivata in una giornata che già vedeva l’ombra di altre competizioni e di eventi meno fortunati, come il tragico incidente in Valtellina che ha causato due decessi durante un’escursione fuori pista.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa sera, a Milano-Cortina, Francesca Lollobrigida conquista il primo oro italiano ai Giochi invernali.

