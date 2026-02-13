Il pacco è in ritardo E la minaccia L’addetta si barrica nel furgone

Da lanazione.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Rossi, addetta alle consegne di una nota azienda di spedizioni, si è barricata nel suo furgone a Città di Castello dopo che un cliente, infuriato per il ritardo di un pacco, ha iniziato a minacciarla con un coltello. La consegna aveva subito un ritardo di due ore, e l’uomo, visibilmente agitato, ha perso il controllo, urlando e avvicinandosi minacciosamente alla donna, che ha deciso di rifugiarsi nel veicolo per evitare il peggio. Sul posto sono arrivati gli agenti, che hanno cercato di calmare l’aggressore e mettere fine alla scena.

Un pomeriggio di ordinaria amministrazione si è trasformato in un incubo a Città di Castello, dove la consegna di un pacco ha innescato una spirale di aggressioni che ha richiesto l’intervento della polizia. Gli agenti hanno identificato e denunciato un cittadino italiano, classe 1984, già noto per altri reati (in questo caso deve rispondere di lesioni personali e minacce ). Tutto è iniziato quando l’addetta di una ditta di spedizioni, intenta a svolgere il proprio giro di consegne quotidiano, si è presentata a casa di un uomo per recapitare un ordine. Quello che doveva essere uno scambio di pochi secondi si è però trasformato in un assedio: il destinatario ha iniziato a inveire, lamentando un presunto ritardo nella consegna del pacco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il pacco 232 in ritardo e la minaccia l8217addetta si barrica nel furgone

© Lanazione.it - "Il pacco è in ritardo". E la minaccia. L’addetta si barrica nel furgone

Monza, 14enne tenta una rapina e minaccia la cassiera con il coltello: poi si barrica nel negozio

Il 12 gennaio a Monza, un ragazzo di 14 anni è stato arrestato dopo aver tentato una rapina aggravata minacciando con un coltello la cassiera di un negozio nel centro storico.

Paura a Roma, uomo si barrica in casa: prende in ostaggio moglie e badante e le minaccia con la pistola

A Roma, un uomo si è barricato nella propria abitazione in via Cortina d'Ampezzo, tenendo in ostaggio la moglie, la badante e uno dei due operai presenti durante i lavori di ristrutturazione.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Il pacco è in ritardo: terrorizza la portalettere e aggredisce il responsabile della filiale; Il pacco è in ritardo: corriere e responsabile della filiale minacciati e aggrediti; Il pacco è in ritardo!, aggredisce corriere e un responsabile della ditta di spedizioni; Troppi Comuni con lo stesso Cap. E i corrieri sbagliano.

il pacco è in«Il pacco è in ritardo»: corriere e responsabile della filiale minacciati e aggreditiLe forze dell’ordine hanno individuato e denunciato a Città di Castello un uomo di 42 anni, ritenuto responsabile di una violenta aggressione avvenuta nei giorni scorsi durante la consegna di un pacco ... umbria24.it

il pacco è inIl pacco arriva in ritardo e insulta e minaccia di morte la postina. Poi aggredisce il responsabile: denunciatoIl 41enne ha aggredito il responsabile, il quale ha riportato lesioni giudicate guaribili in 4 giorni. Le indagini condotte dalla Polizia di Stato di Città di Castello hanno permesso di ricostruire la ... corrieredellumbria.it