Maria Rossi, addetta alle consegne di una nota azienda di spedizioni, si è barricata nel suo furgone a Città di Castello dopo che un cliente, infuriato per il ritardo di un pacco, ha iniziato a minacciarla con un coltello. La consegna aveva subito un ritardo di due ore, e l’uomo, visibilmente agitato, ha perso il controllo, urlando e avvicinandosi minacciosamente alla donna, che ha deciso di rifugiarsi nel veicolo per evitare il peggio. Sul posto sono arrivati gli agenti, che hanno cercato di calmare l’aggressore e mettere fine alla scena.

Un pomeriggio di ordinaria amministrazione si è trasformato in un incubo a Città di Castello, dove la consegna di un pacco ha innescato una spirale di aggressioni che ha richiesto l’intervento della polizia. Gli agenti hanno identificato e denunciato un cittadino italiano, classe 1984, già noto per altri reati (in questo caso deve rispondere di lesioni personali e minacce ). Tutto è iniziato quando l’addetta di una ditta di spedizioni, intenta a svolgere il proprio giro di consegne quotidiano, si è presentata a casa di un uomo per recapitare un ordine. Quello che doveva essere uno scambio di pochi secondi si è però trasformato in un assedio: il destinatario ha iniziato a inveire, lamentando un presunto ritardo nella consegna del pacco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Il pacco è in ritardo". E la minaccia. L’addetta si barrica nel furgone

Il 12 gennaio a Monza, un ragazzo di 14 anni è stato arrestato dopo aver tentato una rapina aggravata minacciando con un coltello la cassiera di un negozio nel centro storico.

A Roma, un uomo si è barricato nella propria abitazione in via Cortina d'Ampezzo, tenendo in ostaggio la moglie, la badante e uno dei due operai presenti durante i lavori di ristrutturazione.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Il pacco è in ritardo: terrorizza la portalettere e aggredisce il responsabile della filiale; Il pacco è in ritardo: corriere e responsabile della filiale minacciati e aggrediti; Il pacco è in ritardo!, aggredisce corriere e un responsabile della ditta di spedizioni; Troppi Comuni con lo stesso Cap. E i corrieri sbagliano.

«Il pacco è in ritardo»: corriere e responsabile della filiale minacciati e aggreditiLe forze dell’ordine hanno individuato e denunciato a Città di Castello un uomo di 42 anni, ritenuto responsabile di una violenta aggressione avvenuta nei giorni scorsi durante la consegna di un pacco ... umbria24.it

Il pacco arriva in ritardo e insulta e minaccia di morte la postina. Poi aggredisce il responsabile: denunciatoIl 41enne ha aggredito il responsabile, il quale ha riportato lesioni giudicate guaribili in 4 giorni. Le indagini condotte dalla Polizia di Stato di Città di Castello hanno permesso di ricostruire la ... corrieredellumbria.it

Un pacco in ritardo scatena la furia di un 41enne, che aggredisce prima un corriere e poi il responsabile della ditta di spedizioni. Appena 24 ore dopo, l'uomo si è scagliato anche contro gli agenti di Polizia che gli stavano notificando la denuncia, finendo arres - facebook.com facebook

«Il pacco è in ritardo»: corriere e responsabile della filiale minacciati e aggrediti x.com