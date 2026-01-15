Iniziati i lavori per l' argine anti-alluvione Nuovo Saline | Ultima volta per vedere il fiume in ' questa forma'

Sono iniziati i lavori per l’argine anti-alluvione a Nuovo Saline. Questa fase rappresenta, forse, l’ultima occasione per vedere il fiume Saline nella sua forma attuale, prima di interventi che cambieranno il suo corso naturale. Un momento importante per la tutela del territorio e la prevenzione dei rischi idraulici, con attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e della comunità locale.

«Non tutti sanno che. questa è l'ultima volta che sarà possibile osservare il fiume Saline in "questa forma"».A scriverlo, con un post condiviso su Facebook, è Nuovo Saline.L'associazione ricorda come siano stati avviati i lavori per la realizzazione dell'arigine anti-alluvione che partono con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

