Nicola Caputo, ex eurodeputato del Pd ora passato a Forza Italia, finisce al centro di una nuova polemica. È stato inserito nella lista dei nomi

Tra i nomi dei personaggi "importanti" collegati ad Epstein è uscito anche quello di Nicola Caputo, la cui identità non è certa. Volano le speculazioni mentre l'attenzione mediatica si sta concentrando sul Caputo europarlamentare campano "Nicola Caputo: ex eurodeputato Pd fino al 2019 ed ex A. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi è Nicola Caputo, l'ex eurodeputato Pd (oggi FI) accusato di essere tra i nomi "censurati" negli Epstein files che ora rischia la gogna pubblica

Approfondimenti su Nicola Caputo

Il Congresso americano ha rivelato l’esistenza di un ex eurodeputato italiano tra gli uomini coinvolti nei documenti degli Epstein Files.

Questa mattina emerge un nuovo nome tra i contatti censurati negli Epstein Files pubblicati dal Dipartimento di Giustizia americano: Nicola Caputo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Nicola Caputo

Argomenti discussi: Nicola Caputo, ex europarlamentare italiano: Il mio nome negli Epstein files? Non sono io, mai stato in nessuna isola; Non sono io il Nicola Caputo dei file Epstein: i tormenti dell’ex assessore campano; Epstein files, i dem svelano i sei nomi censurati nei file: ecco chi sono; Caso Epstein, due deputati Usa svelano sei nomi desecretati: ecco chi sono.

Caputo: «Non sono io il Nicola nei file del caso Epstein, tutelerò l'immagine»Il nome di Nicola Caputo è finito al centro di una bufera mediatica internazionale dopo la diffusione di nuove indiscrezioni sugli Epstein files, i documenti del Dipartimento ... ilmattino.it

Negli Epstein Files c’è anche «un ex eurodeputato italiano», poi la smentita. Chi c’è tra i sei nomi finora oscurati dalla Casa BiancaNei documenti anche il sultano Ahmed bin Sulayem e un manager di Victoria's Secret L'articolo Negli Epstein Files c’è anche «un ex eurodeputato italiano», poi la smentita. Chi c’è tra i sei nomi finor ... msn.com

#Caserta- Caso Epstein, Nicola Caputo replica: "Non sono io, è omonimia" Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook

. @paolomieli: "Gli ambienti liberal americani sono molto presenti nei file di Epstein, potevano non sapere Poi ci sono i casi buffi: il nome di un politico casertano, ex eurodeputato del PD oggi finito Forza Italia, Nicola Caputo, finito nei file" x.com