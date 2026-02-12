Chi è Nicola Caputo l' ex eurodeputato Pd oggi FI accusato di essere tra i nomi censurati negli Epstein files che ora rischia la gogna pubblica
Nicola Caputo, ex eurodeputato del Pd ora passato a Forza Italia, finisce al centro di una nuova polemica. È stato inserito nella lista dei nomi
Tra i nomi dei personaggi "importanti" collegati ad Epstein è uscito anche quello di Nicola Caputo, la cui identità non è certa. Volano le speculazioni mentre l'attenzione mediatica si sta concentrando sul Caputo europarlamentare campano "Nicola Caputo: ex eurodeputato Pd fino al 2019 ed ex A. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Negli Epstein Files c’è anche «un ex eurodeputato italiano», poi la smentita. Chi c’è tra i sei nomi finora oscurati dalla Casa Bianca
Il Congresso americano ha rivelato l’esistenza di un ex eurodeputato italiano tra gli uomini coinvolti nei documenti degli Epstein Files.
Nicola Caputo tra i contatti 'censurati' di Epstein ma l'ex assessore smentisce: "Non sono io, contatterò ambasciata Usa"
Questa mattina emerge un nuovo nome tra i contatti censurati negli Epstein Files pubblicati dal Dipartimento di Giustizia americano: Nicola Caputo.
Argomenti discussi: Nicola Caputo, ex europarlamentare italiano: Il mio nome negli Epstein files? Non sono io, mai stato in nessuna isola; Non sono io il Nicola Caputo dei file Epstein: i tormenti dell’ex assessore campano; Epstein files, i dem svelano i sei nomi censurati nei file: ecco chi sono; Caso Epstein, due deputati Usa svelano sei nomi desecretati: ecco chi sono.
Caputo: «Non sono io il Nicola nei file del caso Epstein, tutelerò l'immagine»Il nome di Nicola Caputo è finito al centro di una bufera mediatica internazionale dopo la diffusione di nuove indiscrezioni sugli Epstein files, i documenti del Dipartimento ... ilmattino.it
Negli Epstein Files c’è anche «un ex eurodeputato italiano», poi la smentita. Chi c’è tra i sei nomi finora oscurati dalla Casa BiancaNei documenti anche il sultano Ahmed bin Sulayem e un manager di Victoria's Secret L'articolo Negli Epstein Files c’è anche «un ex eurodeputato italiano», poi la smentita. Chi c’è tra i sei nomi finor ... msn.com
#Caserta- Caso Epstein, Nicola Caputo replica: "Non sono io, è omonimia" Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook
. @paolomieli: "Gli ambienti liberal americani sono molto presenti nei file di Epstein, potevano non sapere Poi ci sono i casi buffi: il nome di un politico casertano, ex eurodeputato del PD oggi finito Forza Italia, Nicola Caputo, finito nei file" x.com
