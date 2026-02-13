Il deputato repubblicano Thomas Massie ha chiarito che l’ex europarlamentare Nicola Caputo non è coinvolto nel file Epstein, sostenendo che si tratta di un errore di identità e che il nome citato nei documenti non corrisponde all’esponente italiano.

Omonimia o Intrigo? Un Deputato Usa Scagiona l’Ex Europarlamentare Caputo nel Caso Epstein. Un deputato americano, Thomas Massie, ha sollevato dubbi sull’identità del Nicola Caputo menzionato nei documenti relativi a Jeffrey Epstein, suggerendo che si tratti di un errore e che non si riferisca all’ex europarlamentare italiano. La vicenda ha spinto l’ex esponente politico a ribadire la propria estraneità ai fatti, aprendo un nuovo capitolo nell’analisi dei file dell’ormai noto finanziere. La Pubblicazione dei Documenti e il Ruolo di Massie. La divulgazione dei documenti relativi a Jeffrey Epstein è avvenuta grazie a una legge del Congresso, di cui Massie è stato co-sponsor, che ha obbligato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a rendere pubblici i fascicoli relativi alle indagini.🔗 Leggi su Ameve.eu

Carlo Caputo, ex eurodeputato italiano, ha deciso di rispondere alle accuse che lo coinvolgono in un caso legato ai file Epstein.

Questa mattina emerge un nuovo nome tra i contatti censurati negli Epstein Files pubblicati dal Dipartimento di Giustizia americano: Nicola Caputo.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Epstein file, deputato repubblicano scagiona ex europarlamentare Nicola Caputo: È solo un omonimo; Caso Epstein, due deputati Usa svelano sei nomi desecretati: ecco chi sono; Epstein files, i dem svelano i sei nomi censurati nei file: ecco chi sono; Deputato repubblicano, 'il Caputo nei file di Epstein non è l'eurodeputato'.

Epstein file, deputato repubblicano scagiona ex europarlamentare Nicola Caputo: È solo un omonimoThomas Massie assicura: L’età non corrisponde. L’esponente politico italiano aveva rivendicato la propria estraneità ... msn.com

Deputato repubblicano, 'il Caputo nei file di Epstein non è l'eurodeputato'(ANSA) - WASHINGTON, 12 FEB - E' inevitabile che nei file su Epstein ci siano casi di omonimia. Ho buone ragioni per credere che il Nicola Caputo citato in uno dei documenti NON sia lo stesso Nicola ... msn.com

A ventiquattr'ore dall'esplosione del caso, Nicola Caputo torna a parlare e prova a fare chiarezza su una vicenda che, in poche ore, ha fatto il giro dei social e di alcune testate internazionali - facebook.com facebook

. @paolomieli: "Gli ambienti liberal americani sono molto presenti nei file di Epstein, potevano non sapere Poi ci sono i casi buffi: il nome di un politico casertano, ex eurodeputato del PD oggi finito Forza Italia, Nicola Caputo, finito nei file" x.com