Il Ministero ha firmato il decreto | l' Autorità della Laguna è operativa

Il Ministero ha firmato il decreto che rende ufficialmente operativa l'Autorità della Laguna, dopo averla affidata alla gestione del Mose. La decisione arriva a cinque anni dall’istituzione ufficiale nel 2020 e a un anno dalla presa in carico, avvenuta tramite commissariamento. Ora, con il decreto firmato, il Nuovo Magistrato alle Acque può iniziare a svolgere le sue funzioni senza ulteriori ritardi.

L'annuncio del ministro Matteo Salvini, il documento era atteso da mesi e consentirà all'organo istituito cinque anni fa di effettuare pagamenti e assumere personale A cinque anni dal decreto istitutivo di agosto 2020, e 13 mesi dopo che ha ottenuto ufficialmente la gestione del Mose, prima commissariato, l'Autorità della Laguna - Nuovo Magistrato alle Acque ha ottenuto il decreto che sancisce la piena operatività. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, lo ha firmato oggi, comunica il Mit. L'Autorità, ricorda il Mit, ha come obiettivi principali, salvaguardare la città di Venezia e la sua laguna, nonché mantenere il regime idraulico lagunare.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su ministero firmato

Il Ministero ha destinato 97 milioni all’Autorità della Laguna e al Mose, rafforzando gli interventi di tutela e preservazione del territorio.

Ultime notizie su ministero firmato

