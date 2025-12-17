97 milioni dal Ministero per l' Autorità della Laguna e il Mose

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero ha destinato 97 milioni all’Autorità della Laguna e al Mose, rafforzando gli interventi di tutela e preservazione del territorio. L’Autorità per la Laguna annuncia con entusiasmo il parere favorevole del comitato consultivo sul suo programma triennale, segnando un passo importante per la salvaguardia e lo sviluppo sostenibile dell’ambiente lagunare.

97 milioni dal ministero per l autorit224 della laguna e il mose

© Veneziatoday.it - 97 milioni dal Ministero per l'Autorità della Laguna e il Mose

L'Autorità per la Laguna comunica che il suo comitato consultivo ha dato ieri parere favorevole al programma triennale di interventi dell’ente. Ma, cosa più importante, si apprende che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha dato l'ok all'erogazione dei fondi per il 2025 e del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Dal ministero dei Trasporti, 16 milioni in arrivo per rifare le strade provinciali

Leggi anche: Dal ministero 6,5 milioni di euro alla Provincia per la riqualificazione delle strade

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.