97 milioni dal Ministero per l' Autorità della Laguna e il Mose

Il Ministero ha destinato 97 milioni all’Autorità della Laguna e al Mose, rafforzando gli interventi di tutela e preservazione del territorio. L’Autorità per la Laguna annuncia con entusiasmo il parere favorevole del comitato consultivo sul suo programma triennale, segnando un passo importante per la salvaguardia e lo sviluppo sostenibile dell’ambiente lagunare.

© Veneziatoday.it - 97 milioni dal Ministero per l'Autorità della Laguna e il Mose L'Autorità per la Laguna comunica che il suo comitato consultivo ha dato ieri parere favorevole al programma triennale di interventi dell’ente. Ma, cosa più importante, si apprende che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha dato l'ok all'erogazione dei fondi per il 2025 e del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Dal ministero dei Trasporti, 16 milioni in arrivo per rifare le strade provinciali Leggi anche: Dal ministero 6,5 milioni di euro alla Provincia per la riqualificazione delle strade Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Scongiurato il taglio dei fondi PNRR a Bari: tornano i 15 milioni per il quartiere San Pio. Il Ministero sblocca il finanziamento per 68 alloggi popolari. - facebook.com facebook Un investimento di 14 milioni di sterline è stato destinato dal Ministero della Difesa e dall'industria a 26 aziende britanniche ed europee per sviluppare una tecnologia di sensori antisommergibile bit.ly/48xtAXj Per altre notizie bit.ly/4mRREce x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.