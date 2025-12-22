Oggi si è svolto l’incontro programmato dei sindacati con l’Autorità per la Laguna e con il Consorzio Venezia Nuova, che arriva nei giorni in cui è scoppiato il caso dei mancati trasferimenti di risorse da parte del Ministero delle Infrastrutture, mentre permaneva il problema, pregresso, del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Personal e fondi, l'incontro tra sindacati e Autorità della Laguna non scioglie i nodi

