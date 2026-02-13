Federica Brignone sorride felice dopo aver firmato la sua ultima vittoria nello slalom di Cortina, un successo che le permette di aggiungere un altro oro alla sua collezione e di rafforzare il suo ruolo di protagonista assoluta nello sci alpino.

È l’impresa delle imprese, quella che tutti sognavamo. La favola più bella dei Giochi invernali si è consumata in un minuto e 23 secondi di emozioni forti sulle nevi di Cortina. La regina delle Dolomiti ha lasciato la corona alla regina indiscussa dello sci italiano. Federica Brignone, vincendo il SuperG, ha compiuto un capolavoro assoluto che resterà nella storia delle Olimpiadi. L’abbiamo seguita con trepidazione mentre ieri mattina scendeva dall’Olympia delle Tofane e bruciava il cronometro, intertempo dopo intertempo. Veloce, agile, determinata, filava verso il traguardo regalando classe sopraffina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il messaggio di Federica e quel sorriso dopo aver firmato l'impresa

