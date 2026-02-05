Giudice Corrado Carnevale noto come ‘ammazzasentenze’ muore a 95 anni dopo aver firmato migliaia di sentenze

È morto a Roma Corrado Carnevale, il giudice noto come ‘ammazzasentenze’. Aveva 95 anni e aveva passato tutta la vita a firmare sentenze che hanno segnato la storia della giustizia italiana. La sua morte chiude un’epoca di figure che hanno lasciato il segno nei tribunali.

Corrado Carnevale è morto a Roma, a 95 anni, dopo una vita passata a guidare il processo di annullamento delle sentenze più importanti della storia della giustizia italiana. Era noto come “ammazzasentenze” per aver annullato, negli anni ’80 e ’90, migliaia di condanne in seguito a vizi procedurali o a errori di diritto, causando un’ondata di rinvii a nuovo giudizio. Il suo nome è entrato nella memoria collettiva non soltanto per il suo ruolo istituzionale, bensì per la sua capacità di far scomparire da un processo una condanna che sembrava inevitabile. Nato a Licata nel maggio 1930, Carnevale ha svolto il suo lavoro con una precisione formale, ma con un impegno critico verso il sistema di legittimità che ha portato a un’epoca di giustizia controversa, ma fortemente influenzata da un personaggio che non ha mai perso la sua posizione di autorità, anche quando fu sospeso e poi riportato al lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Corrado Carnevale

È morto a Roma, all’età di 95 anni, l’ex giudice Corrado Carnevale.

È morto a Roma l’ex giudice Corrado Carnevale, conosciuto anche come ‘ammazzasentenze’.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Corrado Carnevale

Argomenti discussi: Morto Corrado Carnevale, giudice ammazzasentenze che annullò la cattura di Arafat e liberò boss mafiosi; Addio a Corrado Carnevale, il giudice della Cassazione noto come ammazzasentenze; È morto Corrado Carnevale, l'ex giudice della Cassazione soprannominato l'ammazzasentenze; È morto Corrado Carnevale il giudice ammazzasentenze.

È morto Corrado Carnevale, l’ex giudice della Cassazione soprannominato l’ammazzasentenzeÈ morto a 95 anni Corrado Carnevale, ex presidente di sezione della Corte di Cassazione. Figura centrale e controversa della magistratura italiana, fu assolto definitivamente dalle accuse di concorso ... corrieretneo.it

Morto Corrado Carnevale, giudice ammazzasentenze che annullò la cattura di Arafat e liberò boss mafiosiÈ morto all'età di 95 l'ex magistrato Corrado Carnevale, passato alla storia come il giudice ammazzasentenze ... virgilio.it

E' morto l’ex giudice Corrado Carnevale: gli venne affibbiato il nome di «ammazzasentenze» https://gazzettadelsud.it/p=2166828 facebook

«Non esiste per il giudice qualcosa di diverso dall'applicazione corretta, intelligente della legge. Punto». Ci lascia, oggi, Corrado Carnevale, un difensore della legalità processuale. Cioè un giudice. x.com