Giudice Corrado Carnevale noto come ‘ammazzasentenze’ muore a 95 anni dopo aver firmato migliaia di sentenze
È morto a Roma Corrado Carnevale, il giudice noto come ‘ammazzasentenze’. Aveva 95 anni e aveva passato tutta la vita a firmare sentenze che hanno segnato la storia della giustizia italiana. La sua morte chiude un’epoca di figure che hanno lasciato il segno nei tribunali.
Corrado Carnevale è morto a Roma, a 95 anni, dopo una vita passata a guidare il processo di annullamento delle sentenze più importanti della storia della giustizia italiana. Era noto come “ammazzasentenze” per aver annullato, negli anni ’80 e ’90, migliaia di condanne in seguito a vizi procedurali o a errori di diritto, causando un’ondata di rinvii a nuovo giudizio. Il suo nome è entrato nella memoria collettiva non soltanto per il suo ruolo istituzionale, bensì per la sua capacità di far scomparire da un processo una condanna che sembrava inevitabile. Nato a Licata nel maggio 1930, Carnevale ha svolto il suo lavoro con una precisione formale, ma con un impegno critico verso il sistema di legittimità che ha portato a un’epoca di giustizia controversa, ma fortemente influenzata da un personaggio che non ha mai perso la sua posizione di autorità, anche quando fu sospeso e poi riportato al lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu
