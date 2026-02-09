olimpiadi 2026 il messaggio di federica pellegrini per sofia goggia dopo la medaglia

Federica Pellegrini ha mandato un messaggio a Sofia Goggia dopo la vittoria di medaglia. La sciatrice ha conquistato il bronzo nella discesa olimpica, diventando la prima donna a salire sul podio tre volte di fila in questa disciplina alle Olimpiadi di cinque cerchi. Goggia festeggia un risultato storico e Pellegrini le ha scritto per complimentarsi.

Sofia Goggia è riuscita a conquistare il bronzo nella discesa olimpica a cinque cerchi, diventando la prima donna nella storia capace di andare sul podio tre volte di fila alle Olimpiadi di discesa libera. Tra gli spalti, ad assistere alla gara, c’era anche Federica Pellegrini: l’ex campionessa di nuoto ha dedicato alla sciatrice splendide parole su Instagram, condividendo alcune foto della sua giornata a Cortina. Federica Pellegrini e il messaggio a Sofia Goggia dopo il bronzo. Aveva vinto l’oro a Pyeongchang 2018, l’argento a Pechino 2022 (al ritorno 23 giorni dopo un infortunio), e a Cortina è riuscita a salire sul podio con il bronzo a coronare una carriera stupenda. 🔗 Leggi su Dilei.it

Sofia Goggia si gode il suo bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Sofia Goggia sale sul podio e conquista il suo terzo oro consecutivo ai Giochi.

