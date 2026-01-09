Sospesi nel vuoto per ore | cosa è successo sulla Monorotaia di Disneyland in California VIDEO

Un'interruzione improvvisa dell'energia elettrica ha sospeso per ore i passeggeri sulla Monorotaia di Disneyland in California. L'incidente ha trasformato un tranquillo viaggio panoramico in un'operazione di salvataggio, richiedendo l'intervento delle squadre di emergenza. Ecco cosa è successo e come si è svolta la gestione dell'emergenza, con immagini e dettagli sulla vicenda.

Un' interruzione improvvisa dell'energia elettrica ha trasformato quello che doveva essere un tranquillo viaggio panoramico sulla storica Monorotaia di Disneyland in un' operazione di salvataggio durata ore. Giovedì pomeriggio, circa 60 persone sono rimaste bloccate a bordo di due convogli sospesi sui binari sopraelevati del parco divertimenti di Anaheim, in California, costringendo i vigili del fuoco a intervenire con scale aeree per evacuare i passeggeri uno alla volta.

