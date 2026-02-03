la biblioteca di niscemi in bilico sulla frana 4000 libri sospesi nel vuoto

La biblioteca di Niscemi rischia di crollare, con 4000 libri sospesi nel vuoto. La frana che ha colpito il costone su cui sorge il paese ha danneggiato anche la struttura, lasciando i volumi in bilico. L’immagine di un’automobile sospesa nel garage sotto la frana si aggiunge a questa scena di emergenza. La situazione resta critica e le autorità monitorano attentamente il rischio di ulteriori crolli.

L'immagine più emblematica del disastro di Niscemi, a parte quella dell'automobile sospesa nel vuoto in un garage 'sezionato' dalla frana del costone su cui sorge il Paese, sicuramente è quella della biblioteca 'Angelo Marsiano', al cui interno sono custoditi 4.000 libri e documenti, mappe e appunti che ricostruiscono la storia di Niscemi. Per metà sospesa nel vuoto, ha la porta di entrata che dà su un marciapiede. E sotto, un baratro di centinaia di metri. Per salvare questo patrimonio storico che non è solo storico, ma anche di identità, si sono mobilitati i più importanti scrittori siciliani.

Da quasi trent’anni Niscemi rischia di sprofondare.

Una palazzina di tre piani è crollata nel quartiere Sante Croci a Niscemi.

