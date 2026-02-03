La biblioteca di Niscemi in bilico sulla frana 4000 libri sospesi nel vuoto

La biblioteca di Niscemi rischia di crollare, con 4000 libri sospesi nel vuoto. La frana che ha colpito il costone su cui sorge il paese ha danneggiato anche la struttura, lasciando i volumi in bilico. L’immagine di un’automobile sospesa nel garage sotto la frana si aggiunge a questa scena di emergenza. La situazione resta critica e le autorità monitorano attentamente il rischio di ulteriori crolli.

AGI - L'immagine più emblematica del  disastro di Niscemi, a parte quella dell'automobile sospesa nel vuoto in un garage 'sezionato' dalla  frana del costone  su cui sorge il Paese, sicuramente è quella della  biblioteca 'Angelo Marsiano', al cui interno sono custoditi  4.000 libri e documenti, mappe e appunti che ricostruiscono la  storia di Niscemi. Per metà sospesa nel vuoto, ha la porta di entrata che dà su un marciapiede. E sotto, un baratro di centinaia di metri. Per salvare questo  patrimonio storico  che non è solo storico, ma anche di identità, si sono mobilitati i più importanti  scrittori siciliani. 🔗 Leggi su Agi.it

