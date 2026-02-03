La biblioteca di Niscemi in bilico sulla frana 4000 libri sospesi nel vuoto
La biblioteca di Niscemi rischia di crollare, con 4000 libri sospesi nel vuoto. La frana che ha colpito il costone su cui sorge il paese ha danneggiato anche la struttura, lasciando i volumi in bilico. L’immagine di un’automobile sospesa nel garage sotto la frana si aggiunge a questa scena di emergenza. La situazione resta critica e le autorità monitorano attentamente il rischio di ulteriori crolli.
AGI - L'immagine più emblematica del disastro di Niscemi, a parte quella dell'automobile sospesa nel vuoto in un garage 'sezionato' dalla frana del costone su cui sorge il Paese, sicuramente è quella della biblioteca 'Angelo Marsiano', al cui interno sono custoditi 4.000 libri e documenti, mappe e appunti che ricostruiscono la storia di Niscemi. Per metà sospesa nel vuoto, ha la porta di entrata che dà su un marciapiede. E sotto, un baratro di centinaia di metri. Per salvare questo patrimonio storico che non è solo storico, ma anche di identità, si sono mobilitati i più importanti scrittori siciliani. 🔗 Leggi su Agi.it
Approfondimenti su Niscemi Biblioteca
Niscemi resta in bilico sulla frana: cosa è successo dal 1997 ad oggi?
Da quasi trent’anni Niscemi rischia di sprofondare.
Frana a Niscemi, crolla nel precipizio una palazzina di tre piani: era in bilico da giorni
Una palazzina di tre piani è crollata nel quartiere Sante Croci a Niscemi.
Ultime notizie su Niscemi Biblioteca
Argomenti discussi: Niscemi, la biblioteca Angelo Marsiano a rischio frana: l’appello degli scrittori; Niscemi, gli scrittori si mobilitano per salvare la biblioteca; Frana di Niscemi, salviamo la biblioteca; Niscemi, quei 4 mila volumi in bilico:A rischio l’identità del paese.
La biblioteca di Niscemi in bilico sulla frana, 4000 libri sospesi nel vuotoAGI - L'immagine più emblematica del disastro di Niscemi, a parte quella dell'automobile sospesa nel vuoto in un garage 'sezionato' dalla frana del costone su cui sorge il Paese, sicuramente è quella ... msn.com
Niscemi, corsa per salvare la biblioteca «Angelo Marsiano»: a rischio 4 mila volumi storiciBriefing al centro operativo comunale di Niscemi per tentare di salvare 4 mila volumi storici, preziosa memoria della comunità, che racchiudono non solo la ... caltanissetta.gds.it
Tg2. . La frana di #Niscemi. Il procuratore di #Gela parla di un evento che non ha uguali e dice "ci saranno degli indagati, dobbiamo capire se l'evento fosse prevedibile". L'appello per salvare la biblioteca del paese di #StefaniaAuci: l'autrice del best seller "I le - facebook.com facebook
L’appello di Auci su “Repubblica” per la biblioteca di Niscemi: si mobilitano gli scrittori x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.