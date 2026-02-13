Il Manuzzi nel cuore dei lagunari La vittoria col Como portò alla B

Il Venezia ha conquistato la promozione in Serie B grazie alla vittoria contro il Como al Manuzzi di Cesena, un risultato che ha spinto il club lagunare oltre i confini della Serie C. La partita, giocata sotto un cielo grigio e con un pubblico di tifosi veneziani arrivati in massa, si è decisa nel secondo tempo con un gol decisivo di uno dei giovani promesse della squadra. La vittoria ha portato il Venezia a festeggiare sul campo, un passo importante per il ritorno tra i professionisti dopo anni di attese e difficoltà.

Cesena e lo stadio Manuzzi sono scritti a caratteri cubitali nella storia del Venezia, in particolare del nuovo club che il patron Maurizio Zamparini (presidente dal 1987 al 2002) aveva creato nel giugno 1987 unendo, tra tante polemiche, il club lagunare con il Mestre e adottando i colori arancioneroverdi. Infatti il 16 giugno 1991 sul neutro del Manuzzi la squadra guidata da un emergente Alberto Zaccheroni conquistò nello spareggio contro il Como (vincendo 2-1) la promozione in B, il ritorno in una cadetteria che complessivamente a Venezia mancava da una ventina d'anni e rappresentò il primo traguardo importante per la gestione Zamparini che arrivò poi più volte anche in A.