Nottambula alla Velostazione | un porto sicuro nel cuore di Bologna
Nottambula alla Velostazione offre un rifugio nel cuore di Bologna. Negli spazi di Ex Dynamo, nasce il nuovo “Spazio Nottambula”, un punto di riferimento serale per chi attraversa la città dopo il tramonto. Un luogo dedicato a fornire sosta, acqua, orientamento e assistenza diretta, creando un porto sicuro e accogliente per tutti i viandanti notturni.
Un porto sicuro nel cuore della città. Negli spazi di Ex Dynamo, presso la Velostazione, è stato inaugurato il nuovo “Spazio Nottambula”, presidio fisico pensato per attraversa Bologna dopo il tramonto: un luogo dove trovare sosta, acqua, orientamento e, soprattutto, il supporto diretto degli. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
