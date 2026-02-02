Australian Open Djokovic batte Sinner i meme | da porto Burioni nel mio cuore senza miocardite alla virostar con la pallina in bocca
Novak Djokovic supera Jannik Sinner in semifinale agli Australian Open e si prepara alla finale. La vittoria del tennista serbo fa già scatenare i meme sui social, tra battute su Burioni e scherzi sulla pallina in bocca. I fan si divertono, mentre il campione si concentra sulla prossima partita.
È di nuovo Djokovic contro Burioni, anche se stavolta si tratta solo di meme Djokovic batte Sinner in semifinale agli Australian Open e vola in finale. Inutile sottolineare che tantissimi meme hanno fatto spola sul web dopo il successo del tennista serbo, che ha vinto in 5 set contro il colle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondimenti su Australian Open 2024
Australian Open 2026, Sinner batte Shelton e conquista la finale: si rinnova la sfida con Djokovic
Jannik Sinner si prende la semifinale agli Australian Open 2026.
Australian Open, Sinner senza freni batte Shelton e vola in semifinale. Musetti si ritira: era avanti di due set su Djokovic. Quando giocherà ora l’azzurro
Jannik Sinner ha battuto Shelton e si è qualificato per le semifinali degli Australian Open.
Ultime notizie su Australian Open 2024
Argomenti discussi: Djokovic irreale! Il serbo batte Sinner al quinto e torna in finale a Melbourne; Alcaraz re degli Australian Open: Djokovic battuto in 4 set. A 22 anni ha già vinto tutti gli Slam; Australian Open, Alcaraz batte Djokovic e conquista il trofeo a Melbourne; Australian Open: Djokovic batte Sinner e vola in finale contro Alcaraz.
Australian Open, Alcaraz storico: batte Djokovic e diviene il più giovane a completare il Career Grand SlamTennis - Australian Open | Il n. 1 del mondo Carlos Alcaraz reagisce a una partenza poderosa di Novak Djokovic e completa il cerchio nei tornei dello Slam. Il video con gli highlights ... ubitennis.com
Alcaraz batte Djokovic in 4 set (2-6 6-2 6-3 7-5) e vince gli Australian Open. Era l'ultimo Slam che gli mancavaCarlos Alcaraz da record. Con la vittoria degli Australian Open lo spagnolo n.1 del tennis mondiale diventa il nono giocatore a firmare tutti e quattro i Major ed il più giovane a riuscire nell'impres ... leggo.it
Lo spagnolo batte Djokovic agli Australian Open e completa il Career Grand Slam - facebook.com facebook
Classifica ranking #Atp aggiornata dopo gli #AustralianOpen: #Alcaraz stacca #Sinner, #Musetti insegue la top3 x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.