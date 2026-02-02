Novak Djokovic supera Jannik Sinner in semifinale agli Australian Open e si prepara alla finale. La vittoria del tennista serbo fa già scatenare i meme sui social, tra battute su Burioni e scherzi sulla pallina in bocca. I fan si divertono, mentre il campione si concentra sulla prossima partita.

È di nuovo Djokovic contro Burioni, anche se stavolta si tratta solo di meme Djokovic batte Sinner in semifinale agli Australian Open e vola in finale. Inutile sottolineare che tantissimi meme hanno fatto spola sul web dopo il successo del tennista serbo, che ha vinto in 5 set contro il colle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Australian Open, Djokovic batte Sinner, i meme: da "porto Burioni nel mio cuore senza miocardite" alla virostar con la pallina in bocca

Approfondimenti su Australian Open 2024

Jannik Sinner si prende la semifinale agli Australian Open 2026.

Jannik Sinner ha battuto Shelton e si è qualificato per le semifinali degli Australian Open.

Ultime notizie su Australian Open 2024

