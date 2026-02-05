Elysium festeggia i 25 anni | Il segreto? La professionalità

La profumeria Elysium ha spento 25 candeline. Nel giorno del Patrono di Cento, il negozio ha celebrato un quarto di secolo di attività. I titolari hanno ringraziato clienti e amici per averli accompagnati in tutti questi anni. La chiave del successo? La professionalità che, secondo loro, fa la differenza.

Ci sono negozi che vendono prodotti ma soprattutto che raccontano storie. Come nel caso della profumeria Elysium che nel giorno del Patrono di Cento ha festeggiato il traguardo importante dei 25 anni di attività. Una dichiarazione di resistenza e di amore per un mestiere che cambia pelle ma non anima. "Venticinque anni sono tantissimi, soprattutto se si guarda oggi la durata media di vita delle attività commerciali – dice Stefano Pesci – Il segreto per arrivarci? Più che un segreto è una realtà: metterci professionalità e amore in quello che si fa. Poi c'è la ricerca continua di qualcosa di nuovo e di ciò che permette di distinguerti.

